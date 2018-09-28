Додон заявил, что получил приглашение от Лукашенко посетить Минск в октябре

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил приглашение от белорусского коллеги Александра Лукашенко приехать в Минск 14 октября, чтобы принять участие в освящении храма.

"Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освящении великолепного Храма-памятника Всех святых. Его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси", — написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Встреча лидеров двух стран прошла в Душанбе на полях саммита глав государств стран СНГ. Президенты обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, а также констатировали растущий товарооборот между странами.

"В этом же контексте дали высокую оценку прошедшему недавно в Беларуси фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе президента Республики Молдова и под патронажем президента Республики Беларусь", — добавил Додон.

Додон уже посещал Белоруссию в качестве президента Молдавии в июле 2013 года. Тогда стороны достигли договоренностей по вопросам экономического, социального и культурного сотрудничества.