Додон заявил, что получил приглашение от Лукашенко посетить Минск в октябре

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил приглашение от белорусского коллеги Александра Лукашенко приехать в Минск 14 октября, чтобы принять участие в освящении храма.
Встреча лидеров двух стран прошла в Душанбе на полях саммита глав государств стран СНГ. Президенты обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, а также констатировали растущий товарооборот между странами.
Додон уже посещал Белоруссию в качестве президента Молдавии в июле 2013 года. Тогда стороны достигли договоренностей по вопросам экономического, социального и культурного сотрудничества.