На Украине во время рассмотрения дела Муравицкого произошла драка

Журналист Андрей Лактионов, пострадавший во время драки в Королевском районном суде Житомира, где рассматривается дело Василия Муравицкого

Журналист Андрей Лактионов, пострадавший во время драки в Королевском районном суде Житомира, где рассматривается дело Василия Муравицкого

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Журналист житомирского издания Андрей Лактионов пострадал во время драки в Королевском районном суде Житомира, где рассматривается дело журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене, сообщил в пятницу адвокат Муравицкого Руслан Брещенко.

В пятницу еще один адвокат Муравицкого Андрей Гожий сообщил РИА Новости, что во время перерыва его избили 30 человек, защитника госпитализируют.

"Во время перерыва в зале суда произошла драка, в результате которой от представителей организации С14 (украинской радикальной националистической организации — ред.) сильно пострадал адвокат Андрей Гожий и журналист Андрей Лактионов", — написал Брещенко на своей странице в Facebook.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под домашним арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.