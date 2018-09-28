На Украине во время рассмотрения дела Муравицкого произошла драка

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Журналист житомирского издания Андрей Лактионов пострадал во время драки в Королевском районном суде Житомира, где рассматривается дело журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене, сообщил в пятницу адвокат Муравицкого Руслан Брещенко.
В пятницу еще один адвокат Муравицкого Андрей Гожий сообщил РИА Новости, что во время перерыва его избили 30 человек, защитника госпитализируют.
"Во время перерыва в зале суда произошла драка, в результате которой от представителей организации С14 (украинской радикальной националистической организации — ред.) сильно пострадал адвокат Андрей Гожий и журналист Андрей Лактионов", — написал Брещенко на своей странице в Facebook.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под домашним арестом.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.