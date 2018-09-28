Президент Латвии наградил орденом экс-командующего США Бенджамина Ходжеса

РИГА, 28 сен — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис наградил орденом Виестурса I степени бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Фредерика Бенджамина Ходжеса, сообщили в пресс-службе президентской канцелярии.
Орден Виестурса — государственная награда Латвии, которой награждают военных. Учреждена в 1938 году. Церемония прошла в Рижском замке.
"Ходжес удостоен награды за большой личный вклад в обеспечение поддержки США военной сфере Латвии, развитие ее оборонной структуры и реализацию совместных проектов", — сказали в президентской канцелярии.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.