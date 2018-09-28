Двух экс-бойцов "Беркута" подозревают в избиении участников Евромайдана

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Украины подозревает двух бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" в избиении участников акций протеста на "евромайдане" в Киеве в ноябре 2013 года, сообщила в пятницу пресс-служба департамента спецрасследований.

"Еще двум бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в городе Киев сообщено о подозрении в незаконном задержании участников акции протеста и фальсификации в отношении них официальных документов", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным пресс-службы, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "превышение власти или служебных полномочий", "незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций", "служебный подлог".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.

В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении "Беркута".