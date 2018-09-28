Алла Бут хочет добиться продажи свежих овощей в тюрьмах США

БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, считает питание в американских тюрьмах нездоровым и обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой добиться, чтобы в тюремных магазинах стали продавать свежие фрукты и овощи.

Об этом Алла Бут, встретившаяся с Москальковой 26 сентября, рассказала РИА Новости в пятницу по телефону.

"Я предложила обратиться к властям США с просьбой об увеличении ассортимента тюремных магазинов в американских тюрьмах, чтобы заключенные, в том числе россияне, отбывающие тюремные сроки в США, могли покупать там свежие овощи и фрукты", — сообщила она.

"Судя по списку продуктов, которые имеет возможность приобретать мой муж, вегетарианец, в тюрьме Мэрион, в которой он содержится, в тюремном магазине бывают только консервированные фрукты и сухофрукты. А в обычном, бесплатном тюремном рационе, свежие фрукты и овощи бывают совсем нечасто", — рассказала она.

Жена российского бизнесмена, регулярно беседующая с ним по телефону, рассказала, что в американской тюрьме кормят, в основном, тяжелой пищей и продуктами длительной готовки, и такое питание трудно назвать здоровым.

"Сроки заключения соседей Виктора по тюремному блоку длинные, так что такая пища с годами начинает оказывать негативное влияние на организм. От этого – заболевания желудка, почек, печени, и вообще системы пищеварения, и другие заболевания, даже цинга", — сказала она.

"Даже тайская тюрьма в этом отношении выгодно отличается от американской. Да, там по 30 – 40 человек в камере площадью 30 квадратных метров и жара, при которой нормальная санитария может только сниться, но при этом в тюремном магазине – масса свежих фруктов и овощей, и их можно каждый день мешками передавать заключенным", — рассказала Алла Бут.

Она отметила, что, обратившись с просьбой об улучшении снабжения американских тюрем свежими фруктами и овощами Россия, тем самым, фактически попросит обеспечить более здоровое питание россиянам, находящимся в тюрьмах США, а заодно и всем другим американским "сидельцам".

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.