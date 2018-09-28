В Индонезии отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Сулавеси

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии сообщает об отмене угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у берегов острова Сулавеси.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров, была объявлена угроза цунами. BMKG в свою очередь сообщает о магнитуде землетрясения в 7,7.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Впоследствии у берегов острова Сулавеси произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8.