В Индонезии один человек погиб из-за землетрясения

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один человек погиб, 10 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

"Один человек погиб, 10 человек получили ранения, несколько десятков домов повреждены в результате землетрясения", — заявил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho). По данным ведомства, в районе проводится эвакуация.

Землетрясение магнитудой 6,1 около Сулавеси было зафиксировано в 7.00 по времени UTC (10.00 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу. Очаг залегал на глубине 18,1 километра. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба. Позже в районе произошла серия афтершроков, магнитуда одного из них составила 7,4.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.