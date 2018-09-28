В Бельгии отменили 44 рейса Ryanair из-за забастовки летного персонала

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Двадцать шесть авиарейсов Ryanair отменены в пятницу в аэропорту бельгийского города Шарлеруа и 18 – в международном аэропорту Брюсселя из-за проводимой забастовки летным персоналом ирландской бюджетной авиакомпании, свидетельствуют данные электронных табло вылетов и прилетов.

В акции протеста участвуют бельгийские бортпроводники и пилоты. Работники Ryanair бастуют также в Нидерландах, Германии, Италии, Испании и Португалии. Из-за забастовки в этих странах аннулированы в общей сложности 250 рейсов из 2400 выполняемых в пятницу.

Национальные профсоюзы требуют от руководства Ryanair с января 2019 года, а не с марта 2020 года, как оно предлагает, отказаться от применения ирландского законодательства к своим работникам из других стран.

Компания в связи с забастовкой оповестила пассажиров, купивших билеты на отмененные рейсы, за три дня сообщив им об аннулировании рейсов (8% от общего количества).

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.