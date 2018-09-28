В Госдуме не исключили появления новых "подозреваемых" в убийстве Скрипалей

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Можно ожидать появления и других подозреваемых в деле об отравлении в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, так как это типичная провокация, в которую нужно подкидывать подобные "дрова", считает член комитете ГД по международным делам Елена Панина (ЕР).
"Вся история с отравлением Скрипалей – это типичная провокация и развивается она по жанру провокации: если в костер не подкидывать дрова, то он гаснет. Поэтому, чтобы постоянно привлекать к этой истории внимание появляется третий подозреваемый. Можно ожидать появления и четвертого, пятого подозреваемых и уже на уровне генерала ГРУ, полковника уже маловато будет", — сказала Панина РИА Новости.
Политик также отметила, что, по логике Лондона, все Главное разведывательное управление отправилось в Англию, "чтобы отравить бывшего сотрудника".
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.