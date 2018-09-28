В Госдуме не исключили появления новых "подозреваемых" в убийстве Скрипалей

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Можно ожидать появления и других подозреваемых в деле об отравлении в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, так как это типичная провокация, в которую нужно подкидывать подобные "дрова", считает член комитете ГД по международным делам Елена Панина (ЕР).

Ранее газета Telegraph сообщила, что британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как утверждает издание, третий подозреваемый, якобы также сотрудник ГРУ, посещал Солсбери, для того чтобы собрать разведывательную информацию для Петрова и Боширова: в частности, составил план переулка, где жил Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользуется.

"Вся история с отравлением Скрипалей – это типичная провокация и развивается она по жанру провокации: если в костер не подкидывать дрова, то он гаснет. Поэтому, чтобы постоянно привлекать к этой истории внимание появляется третий подозреваемый. Можно ожидать появления и четвертого, пятого подозреваемых и уже на уровне генерала ГРУ, полковника уже маловато будет", — сказала Панина РИА Новости.

Политик также отметила, что, по логике Лондона, все Главное разведывательное управление отправилось в Англию, "чтобы отравить бывшего сотрудника".

"У всех здравомыслящих людей, в том числе и за рубежом, эта история вызывает недоумение, настолько она недостоверна. При этом британской стороной никакие разумные доводы не принимаются: ни мнение ведущих экспертов по химическому оружию, ни то, что если для России такую опасность представляет бывший полковник ГРУ Скрипаль, его никогда не передали бы Лондону. Но поскольку нужен повод, чтобы поддерживать санкции против России, нужно множить ложь, и чем абсурднее эта ложь, тем больше в нее верят", — заключила она.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.