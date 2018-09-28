В Бельгии пересмотрят решение о новых правилах работы СМИ в институтах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Бельгии согласились пересмотреть решение о взимании с журналистов, освещающих в Брюсселе деятельность Евросоюза, так называемого сбора за безопасность, сообщили в пятницу РИА Новости в Ассоциации международной прессы (API).
"Бельгийские власти согласились пересмотреть свое решение. Это означает, что при освещении октябрьского и декабрьского саммитов ЕС плата за безопасность с журналистов взиматься не будет", — сказал собеседник агентства.
API и Ассоциация профессиональных журналистов Бельгии (AGJPB) ранее совместно направили письмо в правительство Бельгии, в котором призвали власти отказаться от взимания с представителей СМИ платы за прохождение проверок безопасности в институтах ЕС.
Новый регламент, прежде всего, бьет по карману сотен внештатных журналистов, освещающих деятельность институтов ЕС.