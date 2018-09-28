МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия и Евросоюз намерены продлить действующее с 2000 года соглашение о научно-технологическом партнерстве, об этом шла речь на прошедшем в пятницу в Минобрнауки РФ очередном ежегодном заседании Совместного комитета Россия Европейский Союз по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Стороны условились продолжить взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество по широкому спектру направлений, а также пролонгировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий от 16 ноября 2000 года", — отметили в пресс-службе министерства.

Участники заседания обсудили реализацию текущего соглашения, а также наметили планы по развитию научно-технического сотрудничества на перспективу после 2020 года. Отдельное внимание российские и европейские эксперты уделили результатам и перспективам развития научно-исследовательского диалога в рамках программ "Горизонт 2020" и ERA-Net.RUS Plus, а также потенциалам научной кооперации в сфере здравоохранения, аэронавтики, исследовательской инфраструктуры и т.д.

Следующее заседание комитета состоится в 2019 году в Брюсселе.