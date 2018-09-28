Суровикин стал председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Председателем Координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны назначен генерал-полковник Сергей Суровикин.

Данное решение было принято в ходе заседания Совета глав СНГ в расширенном составе. Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев вынес кандидатуру главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Суровикина на утверждение от имени Совета министров обороны СНГ. Решение было принято единогласно.

"Назначаем Суровикина Сергея Владимировича председателем Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны и желаем ему успеха", — сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кроме того, Совет глав СНГ продлил на три года полномочия генерал-полковника полиции Андрея Новикова в должности руководителя Антитеррористического центра СНГ.