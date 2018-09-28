В Азербайджане установили всех причастных к теракту в Гяндже

БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Установлены все причастные к теракту, совершенному против экс-главы исполнительной власти азербайджанского города Гянджи, сообщил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что Эльмар Велиев — глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления, 35-летний гражданин России Юнис Сафаров, был задержан сотрудниками полиции на месте событий. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Велиева от должности.

По словам генпрокурора, к уголовной ответственности привлечены 77 человек.

"Установлен полный круг лиц, причастных к теракту. Решениями судов они арестованы, 11 человек объявлены в розыск. Двое из объявленных в розыск арестованы и доставлены в страну. Установлено местонахождение и некоторых других преступников, осуществляются меры по их экстрадиции", — говорится в статье Гаралова, опубликованной в пятницу в официальных СМИ.

Ранее было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.