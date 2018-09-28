Силовики почти 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (250)

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах они также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.