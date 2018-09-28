Первый глава РЖД рассказал, как Шредер пел ему Happy birthday to you

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Занимавший пост канцлера Германии Герхард Шредер в день подписания контракта на локализацию в России высокоскоростных поездов Siemens для РЖД поздравил первого президента РЖД Геннадия Фадеева с днём рождения песней Happy birthday to you, рассказал в интервью РИА Новости первый глава РЖД.

Контракт с Siemens был подписан 10 апреля 2005 года в Ганновере. Присутствовали президент России Владимир Путин и Шредер.

"У меня в день подписания контракта был день рождения. Министр транспорта РФ Игорь Левитин сказал об этом нашему президенту, а он видимо, Шрёдеру. Смотрю, с нашего стола быстро убирают всю посуду и приносят бокалы, шампанское наливают, и Шрёдер запел: "Happy birthday to you". В зале все смотрят на наш стол", — вспоминает Фадеев.

"Там был журналист Андрей Колесников, и он на следующий день написал про это. Я так переживал", — рассказывает первый глава РЖД.

Затем, рассказывал Фадеев, контракт с Siemens был пересмотрен.