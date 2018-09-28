Первый глава РЖД оценил выгоду России от воссоединения дорог двух Корей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Высокодоходные грузы из Южной Кореи, которые в настоящее время идут по морю, после соединения железных дорог двух Корей можно будет везти в Европу по Транссибирской магистрали (Транссиб), сообщил в интервью РИА Новости занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО "РЖД") и первый глава РЖД Геннадий Фадеев.

Сейчас железнодорожного сообщения между Северной и Южной Кореей нет. Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились уже в 2018 году начать работы по воссоединению железных дорог.

"Южная Корея — клондайк. Это высокодоходные грузы. Всю электронику, которая идет океаном 30 суток в Нидерланды, и оттуда развозится по всей Европе, можно будет везти по Транссибу", — считает Фадеев.

Он выразил мнение, что для российских политиков, прежде всего министерства иностранных дел, эта тема должна быть основной.

"Это выгодно всем сторонам", — добавил Фадеев.