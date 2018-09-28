Ураган "Роса" в Тихом океане усилился до четвертой категории

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ураган "Роса" в Тихом океане у берегов Мексики усилился до четвертой категории, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах США.

По данным метеорологов, ураган находится 975 километрах от южной оконечности мексиканского штата Нижняя Калифорния. Скорость ветра внутри стихии достигает 230 километров в час с еще более мощными порывами. Как ожидается, ураган достигнет земли 1 октября, однако к тому моменту ослабеет до уровня тропического шторма.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.

Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.