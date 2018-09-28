Первый глава РЖД рассказал о поездке в КНДР к Ким Чен Иру и его "Мерседесе"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первый президент ОАО "РЖД" Геннадий Фадеев рассказал, как, будучи главой Министерства путей сообщения (МПС), получил личное приглашение от Ким Чен Ира, который тогда был лидером КНДР, и как проехал на его "Мерседесе".

Ким Чен Ир совершил свой второй визит в России в 2002 году. "Это памятная для меня встреча лично с корейским лидером. Весной 2002 года во Владивостоке Путин проводил совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, в котором принимали участие федеральные министры и руководители регионов. К этому времени во Владивосток прибыл и Ким Чен Ир для переговоров с президентом России. Он приехал в специальном поезде", — рассказал Фадеев в интервью РИА Новости.

Северокорейский лидер передвигался по России в специальных поездах на условиях, согласованных сторонами. "Это, как правило, ограничение скорости движения, особый порядок технического осмотра поезда на остановках, строгий порядок охраны и сопровождения и, конечно, строгое выполнение расписания. На моей памяти все литерные поезда проходили по российским железным дорогам без замечаний", — говорит бывший глава МПС.

Когда ты приедешь?

После завершения переговоров на высшем уровне специальный железнодорожный состав Ким Чен Ира был выставлен на первый перронный путь вокзала Владивосток для отправления в Пхеньян.

"Нас выстроилась "линейка" провожающих во главе с полпредом Дальневосточного округа Константином Пуликовским. Когда из вагона вышел Ким Чен Ир, полпред представил ему провожающих. Когда очередь дошла до меня, Ким Чен Ир неожиданно обнял меня и громко произнёс: "О! Когда же ты приедешь к нам?" Я ему говорю: "Как только получу приглашение". "Считай, что приглашение уже получено лично от меня и приезжай!", — вспоминает Фадеев.

Необычно северокорейский лидер отреагировал, потому что прежний министр путей сообщения Николай Аксененко, будучи в Северной Корее, поднимал вопрос о возможной модернизации железнодорожной инфраструктуры совместно с российскими компаниями, заверив, что для этого финансовые ресурсы у него есть.

"Туда направлялись специалисты РЖД для изучения этого вопроса и выработки предложений. Но поскольку времени прошло немного после смены руководства, думаю, Ким Чен Ир, конечно, хотел продолжить переговоры. Уже отправляясь, Ким Чен Ир открыл окно вагона и вновь обратился ко мне: "И когда же ты приедешь к нам?" Я ответил: "Через недели две", — рассказывает первый президент РЖД.

Встреча в Пхеньяне



Через две недели Фадеев с делегацией специалистов впервые в жизни прилетел в Пхеньян. У трапа их встречала делегация во главе с министром обороны КНДР.

"По их канонам – это правая рука главы государства. Мы сели в машину "Мерседес" класса люкс, и он мне говорит: "Это машина Ким Чен Ира. Он не смог приехать, но в дни, которые Вы здесь будете, он с Вами встретится", — рассказывает Фадеев.

Когда они ехали кортежем по улицам Пхеньяна, навстречу проходили трамваи с красиво одетыми людьми. Их привезли в какое-то здание.

"Я спрашиваю: "Куда мы приехали?". "Во Дворец культуры", — ответил он. Зайдя в зал с накрытыми столами и персоналом по обслуживанию гостей, после первого тоста, произнесённого министром обороны КНДР за наш приезд, за дружбу, открывается огромный занавес, и за ним в полной готовности стоит военный хор, и с ним оркестр, по-моему, не менее 100 человек. Это их государственный хор, который исполнял песни на чистом русском и корейском языках", — делится воспоминаниями Фадеев.

Переговоры

Потом были переговоры с северокорейским министром железных дорог. Фадеев просил поехать на любой участок дороги, чтобы посмотреть инфраструктуру, или в локомотивное депо. "Ответы были однотипные, примерно такие: "Завтра нельзя, там ведутся строительные работы, давайте завтра вернёмся к этому вопросу". Всё-таки на третий день мы выехали в локомотивное депо, которое оказалось закрытым, но нам показали великолепный музей, в основном посвящённый его открытию с участием Ким Ир Сена. Затем из депо переехали на станцию, где нас ждал отдельный локомотив, и мы в кабине его проехали 10-12 километров", — говорит первый глава РЖД.

По его словам, в последний день была большая надежда на встречу с Ким Чен Иром.

"Но погода резко испортилась и из-за безопасности лидера КНДР, который, по их информации, был в горах, встреча не состоялась", — сетует он.