Протестующие требуют от Авакова отчет по делам о покушениях на активистов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участники акции "Ночь на Банковой" в Киеве приехали "к дому" главы МВД Украины Арсена Авакова с требованием предоставить отчет по расследованию дел о нападениях на общественных активистов, сообщает украинское информагентство УНИАН.

"В Киеве часть участников акции "Ночь на Банковой" съездили к базе министерства внутренних дел на улице Вышгородской, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не препятствовал активистам, на звонок в дверь никто не ответил. Участники акции потребовали от Авакова отчет по делам о покушениях на общественных активистов.

"Если власти действительно хотят остановить это, надо выходить на самый верх – кто это заказывает, потому что нападения будут продолжаться. На всех не хватит охраны, но и терпеть мы этого не будем", – приводит информагентство слова руководителя организации "С14" Евгения Карася.

Протестующие также зажгли фаеры, добавляется в сообщении.

В четверг вечером в Киеве возле здания администрации президента Украины началась акция "Молчание убивает", активисты требуют расследовать нападения на активистов, установить заказчиков и обеспечить надлежащий правопорядок в отношении общественной деятельности в стране. Активисты намерены провести возле здания администрации президента всю ночь, передает издание " Левый берег ".

Покушение на общественного активиста Олега Михайлика произошло в выходные в центре Одессы, он находится в больнице с огнестрельным ранением. Посольство США на Украине выразило обеспокоенность из-за нападения и надежду на быстрое расследование. Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщал, что Михайлик является главой городской организации партии "Сила людей" и неоднократно выступал против руководства мэрии. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в понедельник заявил, что усиленная группа правоохранителей вылетела из Киева в Одессу в связи с нападением на Михайлика.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство".