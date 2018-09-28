Ураган "Роса" у берегов Мексики усилился до третьей категории

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Ураган "Роса" в Тихом океане усилился у берегов Мексики до третьей категории, сообщила в четверг Национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.

Сейчас он находится примерно в 915 километрах от Кабо-Сан-Лукаса в штате Южная Нижняя Калифорния, скорость ветра внутри стихии достигает 205 километров в час с порывами до 250 километров в час. Скорость урагана составляет 19 километров в час. Как ожидается, он достигнет земли 1 октября, однако к тому моменту ослабеет до уровня тропического шторма.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.

Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.