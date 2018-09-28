Лавров поздравил Родригеса с назначением на пост главы МИД Боливии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Боливии Диего Пари Родригеса с назначением на должность, сообщается на сайте российского министерства.

"Вновь поздравлю вас с назначением на пост министра иностранных дел. Боливия — один из наших ключевых партнёров в Латинской Америке. Недавняя встреча наших президентов в Москве 13 июня подтвердила обоюдный настрой на то, чтобы углублять партнёрство во всех областях. Сегодня обсудим, что необходимо делать для того, чтобы все договорённости президентов были реализованы", — приводятся слова Лаврова в сообщении.

Согласно сообщению, министры обсудили вопросы российско-боливийских отношений, включая развитие политического диалога и перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Отмечается, что главы МИД обменялись мнениями по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте взаимодействия в Совбезе ООН. Также Лавров вручил постпреду Боливии при ООН Саче Льоренти Солису нагрудный знак МИД России "За взаимодействие".