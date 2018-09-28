Президент ЦАР рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов

ООН, 28 сен — РИА Новости. Власти ЦАР прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов, сказал журналистам президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

"Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов", — сказал Туадера.

Он отметил, что по итогам расследования "будут привлечены органы юстиции", чтобы привлечь к ответственности виновных.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР), журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.