Лавров подтвердил готовность России оказывать поддержку Колумбии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре со своим колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо подтвердил готовность РФ оказывать поддержку Колумбии в международном сопровождении мирных переговоров, сообщается на сайте российского министерства.

Согласно сообщению, 27 сентября "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа Лаврова с Трухильо.

"Сергей Лавров отметил прогресс в деле колумбийского мирного урегулирования, подчеркнул ключевое значение выполнения положений Итогового соглашения о мире. Подтвердил готовность России и далее оказывать поддержку Боготе в международном сопровождении мирных переговоров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, высказались в пользу дальнейшего развития политического диалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.