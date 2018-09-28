Лавров подтвердил готовность России оказывать поддержку Колумбии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре со своим колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо подтвердил готовность РФ оказывать поддержку Колумбии в международном сопровождении мирных переговоров, сообщается на сайте российского министерства.
Согласно сообщению, 27 сентября "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа Лаврова с Трухильо.
"Сергей Лавров отметил прогресс в деле колумбийского мирного урегулирования, подчеркнул ключевое значение выполнения положений Итогового соглашения о мире. Подтвердил готовность России и далее оказывать поддержку Боготе в международном сопровождении мирных переговоров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, высказались в пользу дальнейшего развития политического диалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.