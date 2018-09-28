Премьер Македонии призвал граждан голосовать за вступление в НАТО и ЕС

СКОПЬЕ, 28 сен – РИА Новости. Премьер Македонии Зоран Заев в видеообращении призвал граждан на предстоящем референдуме поддержать договор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики, чтобы вступить в НАТО и ЕС.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Глава македонского правительства выступил в четверг видеообращением на фоне памятника главному в истории страны Илинденскому восстанию.

"Запомните – это не выбор между двумя политическими партиями. Это выбор вашего будущего, будущего ваших детей, будущего нашей желанной Македонии… Тридцатого сентября каждый их нас должен положить кирпич (внести свой вклад) на строительстве лучшего македонского будущего. Мы поможем стать страной-членом самого мощного союза безопасности – НАТО и равноправной страной в сильнейшем экономическом сообществе в мире – Евросоюза", — обнародовала видеообращение пресс-служба правительства.

"Мы должны сделать уступку и принять географическое определение в названии Македонии, но нашу идентичность никто больше не сможет оспорить… Наш македонский язык защищен, наша македонская идентичность обеспечена навсегда. Гимн, национальный флаг остаются теми же и защищены. Мы – македонцы и всегда будем македонцами", — отметил Заев.

Он добавил, что будет голосовать "за благо наших детей, мирную и безопасную страну, в которой македонцы, албанцы, турки, сербы, цыгане, бошняки, влахи и все этнические общины будут жить хорошо и в достатке".

Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан.

"Решать будут те, кто проголосует. Если значительное большинство будет "за", мы проложим свой путь к НАТО и ЕС", — подчеркнул Заев.

Македонский премьер в четверг также завершил кампанию "Выйди (на голосование) За! европейскую Македонию" в поддержку позитивного исхода референдума в неформальной столице македонских албанцев — городе Тетово на западе страны вблизи границы с Косово. Там он указал, что ЕС приветствует македонское "единое, многонациональное общество".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности.