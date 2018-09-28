В агентстве ООН для помощи палестинским беженцам благодарят РФ за поддержку

ООН, 28 сен — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) плодотворно сотрудничает с Россией и благодарно ей за поддержку, заявил РИА Новости генеральный комиссар организации Пьер Крахенбюль.

"У нас превосходное сотрудничество с Россией. Два года назад мы подписали с Россией многолетнее соглашение о поддержке БАПОР, и мы очень благодарны за это", — сказал глава агентства "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В начале сентября Крахенбюль сообщал, что после сокращения финансирования со стороны США в нынешнем году БАПОР смогла удвоить количество экономической помощи, которую агентство получало из стран БРИКС. В частности, Россия была среди 25 стран, которые в начале года оказали значительную поддержку БАПОР.

БАПОР действует с 1950 года, оказывая, по собственным подсчетам агентства, помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, а также их потомкам.