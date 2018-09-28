Президент Словакии высказался о поимке подозреваемых в убийстве журналиста

ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Задержание лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака, является лишь первым шагом к восстановлению веры граждан в свое государство, заявил президент Словакии Андрей Киска, находящийся с визитом в США.

Ранее в четверг словацкие СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что в городе Коларово на юге республики сотрудники Национального криминального агентства задержали восемь человек, подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством журналиста Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром, а также его невесты. В результате массовых митингов практически во всех городах страны и критики со стороны президента Киски, оппозиции, а также депутатов Европарламента вынуждены были покинуть свои посты некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, президент полиции, а также премьер Роберт Фицо.

"Мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в поиске и задержании лиц, подозреваемых в этом преступлении. Я с самого начала говорил, что как президент вложу все силы для того, чтобы расследование завершилось успешно. Теперь важно определить, кто заказал убийство журналиста. Это важно и для того, чтобы восстановить веру граждан в свое государство", — сказал Киска, выступление которого транслировал сетевой канал Tablet.TV.

Словацкий президент ранее выступил в ходе дискуссии на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Чикаго он прибыл для встречи с постоянно проживающими здесь соотечественниками.

Несмотря на задержание подозреваемых в убийстве Куциака и его невесты, общественное движение "За достойную Словакию" не намерено отменять митинг в центре Братиславы, намеченный на пятницу и поначалу задуманный под лозунгом с требованием отправки в отставку правительства, не справляющегося с расследованием преступления, заявил каналу Tablet TV один из лидеров движения Юрай Шелига.

"Завтрашний митинг и последующая манифестация состоятся. Мы уверены в том, что таким образом давление общественности продолжит способствовать тому, чтобы органы правопорядка и юстиции сделали все для обнаружения и наказания истинных виновников этого убийства", — заявил Шелига.

В марте-апреле митинги, организованные движением "За достойную Словакию", собирали, в частности, в Братиславе до 50 тысяч человек.