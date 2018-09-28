Большое политическое шоу. Страны ООН обменялись упреками

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. Участники заседания Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ) увлеклись взаимной критикой: Дональд Трамп распекал Иран и Китай, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон отчитывали Россию, Сергей Лавров предъявлял встречные претензии. И все вместе указывали на необходимость реформировать ООН.
Еще один удар по Китаю
"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию, которые по моей настоятельной просьбе существенно замедлили свою атаку на провинцию Идлиб, населенную тремя миллионами жителей, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", — неожиданно заявил президент США, еще пару минут назад отчитывавший Тегеран.
И обрушился с критикой на Китай. На этой сессии Генассамблеи Пекину уже досталось от Трампа. Американский лидер грозился, что не намерен "терпеть злоупотребления": "США только что ввели пошлины еще на 200 миллиардов долларов на китайские товары. С большим уважением отношусь к председателю Си, но в торговле мы такую ситуацию не потерпим".
В довершение Трамп обвинил Пекин во вмешательстве в выборы, которые состоятся 6 ноября. "Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент в истории, бросивший Китаю вызов в сфере торговли", — сказал американский лидер.
"Прослушивание на роль лидера свободного мира"
К критике США, правда, на сей раз чуть более сдержанно, присоединился и президент Франции. Он заметил, что подписавшие иранскую ядерную сделку страны теперь смотрят в разных направлениях, хотя и стремятся к общей цели — не допустить обретения Тегераном ядерного оружия. Кризис доверия действительно возник, но из-за введения американцами санкций в отношении стран, торгующих с Ираном. А Тегеран со своей стороны все обязательства выполняет, подчеркнул Макрон.
Он также рекомендовал не подписывать торговые соглашения с государствами, которые не выполняют условия Парижского соглашения по климату. Но не упомянул Соединенные Штаты, отказавшиеся от договора в 2017 году. Изменения, на его взгляд, назрели и в работе ООН: пора бы создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совбеза (им обладают Россия, США, Китай, Великобритания и Франция).
Американские СМИ такие порывы французского президента не оценили. Журналисты CNN пошутили, что Макрон словно проходит "прослушивание на роль лидера свободного мира". Телеканал отметил, что изначально это место отводили канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако "сейчас у нее дела идут неважно, и нишу пытается занять крайне амбициозный президент Франции, хотя его собственный рейтинг составляет всего 28 процентов".
"Русские сделали это"
Мэй критиковала Россию, выступая и на Генассамблее ООН, — за "вопиющее нарушение международных норм, начиная с оккупации суверенной территории и кончая использованием химического оружия агентами ГРУ на улицах британских городов".
Британскому премьеру ответил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Лондон не идет на сотрудничество с Москвой в расследовании отравления, нарушая тем самым целый ряд международных конвенций, предполагающих такой подход. "Параллельно нарастает ничем не подкрепленная — в стиле "хайли лайкли" — риторика в связи с делом Солсбери. Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать", — пояснил министр.
Министр не оставил без внимания и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Выход США из сделки, по его словам, создает серьезную угрозу режиму нераспространения. Лавров добавил, что Россия хотела бы сохранить соглашение и активно работает в этом направлении с Ираном, Китаем и Евросоюзом.
Днем ранее, на Генассамблее, Дуда, как и его французский коллега, указывал, что пора бы реформировать организацию. А заодно и Евросоюз. Он озвучил желание Варшавы принимать участие в работе Совета Безопасности, "чтобы у всех членов были равные права и возможности".
Организация разъединенных наций
В последнее время ООН все чаще становится объектом критики. Организацию упрекают в том, что она растеряла авторитет. Французская Le Figaro припомнила даже, что еще в 1965 году генерал Шарль де Голль осуждал "бурные и возмутительные заседания, на которых невозможно организовать объективное обсуждение". И вот, кажется, ООН вновь превратилась в шумное сборище.
Его мнение поддерживает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: "Любая международная организация настолько плоха или хороша, насколько ее хотят видеть такой страны-участники. Винить организацию — значит, винить себя или своих партнеров. Действительно, в ООН много проблем, но у нас нет ничего другого, обладающего столь значительной легитимностью, инициативностью. Как говорил Конфуций: чем проклинать тьму, лучше зажечь хотя бы маленькую свечку". Над совершенствованием ООН необходимо работать, уверен эксперт. Вне зависимости от того, насколько длительным и муторным может стать этот процесс.