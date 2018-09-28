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Большое политическое шоу. Страны ООН обменялись упреками

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (77)
(обновлено: 11:05 28.09.2018)
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© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. Участники заседания Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ) увлеклись взаимной критикой: Дональд Трамп распекал Иран и Китай, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон отчитывали Россию, Сергей Лавров предъявлял встречные претензии. И все вместе указывали на необходимость реформировать ООН.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Литвы раскритиковала ООН за неспособность разрешить крупные кризисы

Еще один удар по Китаю

"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию, которые по моей настоятельной просьбе существенно замедлили свою атаку на провинцию Идлиб, населенную тремя миллионами жителей, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", — неожиданно заявил президент США, еще пару минут назад отчитывавший Тегеран.

И обрушился с критикой на Китай. На этой сессии Генассамблеи Пекину уже досталось от Трампа. Американский лидер грозился, что не намерен "терпеть злоупотребления": "США только что ввели пошлины еще на 200 миллиардов долларов на китайские товары. С большим уважением отношусь к председателю Си, но в торговле мы такую ситуацию не потерпим".

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В довершение Трамп обвинил Пекин во вмешательстве в выборы, которые состоятся 6 ноября. "Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент в истории, бросивший Китаю вызов в сфере торговли", — сказал американский лидер.

Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИД Китая ответил на обвинения Трампа о "вмешательстве в выборы"
На выпад ответил министр иностранных дел Китая Ван И: мол, в американские выборы не вмешивались, не вмешиваются и необоснованных обвинений в свой адрес не приемлют. И выдвинул встречную претензию: США вышли из ядерной сделки с Ираном, которая была "достижением многостороннего подхода и далась немалым трудом", став шагом к стабильности на Ближнем Востоке. Идеальных соглашений нет, заметил Ван И, но Совместный всеобъемлющий план действий одобрил Совбез ООН. Поэтому надо "уважать право всех стран на торговлю и отношения с Ираном". 

"Прослушивание на роль лидера свободного мира"

К критике США, правда, на сей раз чуть более сдержанно, присоединился и президент Франции. Он заметил, что подписавшие иранскую ядерную сделку страны теперь смотрят в разных направлениях, хотя и стремятся к общей цели — не допустить обретения Тегераном ядерного оружия. Кризис доверия действительно возник, но из-за введения американцами санкций в отношении стран, торгующих с Ираном. А Тегеран со своей стороны все обязательства выполняет, подчеркнул Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
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Не обошел вниманием французский лидер и Россию. Он напомнил о двух случаях применения химического оружия: в феврале 2017-го в аэропорту Куала-Лумпура был убит старший брат Ким Чен Ына — Ким Чен Нам, а потом нервно-паралитическое вещество использовали в Британии. Макрон уверен, что к последнему причастна Россия, и призвал Москву "сделать все, чтобы эта угроза была прекращена".

Он также рекомендовал не подписывать торговые соглашения с государствами, которые не выполняют условия Парижского соглашения по климату. Но не упомянул Соединенные Штаты, отказавшиеся от договора в 2017 году. Изменения, на его взгляд, назрели и в работе ООН: пора бы создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совбеза (им обладают Россия, США, Китай, Великобритания и Франция).

© REUTERS / Carlo Allegri Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018

Американские СМИ такие порывы французского президента не оценили. Журналисты CNN пошутили, что Макрон словно проходит "прослушивание на роль лидера свободного мира". Телеканал отметил, что изначально это место отводили канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако "сейчас у нее дела идут неважно, и нишу пытается занять крайне амбициозный президент Франции, хотя его собственный рейтинг составляет всего 28 процентов".

"Русские сделали это"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018
© AFP 2018 / Don Emmert
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Поднятую Макроном тему о причастности Москвы к отравлению в Солсбери продолжила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что договоренности о нераспространении ОМУ под угрозой: за последние полтора года химическое оружие применялось в Сирии, Малайзии, Великобритании. "Россия не позволяет спросить с режима Асада. Мы видели эрозию норм в Солсбери, когда Россия применила вещество у нас на улицах. Была попытка убийства", — заявила глава британского правительства.

Мэй критиковала Россию, выступая и на Генассамблее ООН, — за "вопиющее нарушение международных норм, начиная с оккупации суверенной территории и кончая использованием химического оружия агентами ГРУ на улицах британских городов".

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкСергей Лавров, Василий Небензя и Сергей Вершинин на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Сергей Лавров, Василий Небензя и Сергей Вершинин на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке

Британскому премьеру ответил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Лондон не идет на сотрудничество с Москвой в расследовании отравления, нарушая тем самым целый ряд международных конвенций, предполагающих такой подход. "Параллельно нарастает ничем не подкрепленная — в стиле "хайли лайкли" — риторика в связи с делом Солсбери. Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать", — пояснил министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Лавров заступился и за Сирию, назвав надуманными обвинения в адрес Дамаска и подчеркнув, что сирийское правительство уничтожило весь арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года. "А вот у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть! Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — уточнил Лавров. И напомнил, что Россия неоднократно предлагала выработать всеобъемлющую стратегию по борьбе с химическим терроризмом.

© Фото : МИД РФСергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН. 25 сентября 2018
© Фото : МИД РФ
Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН. 25 сентября 2018

Министр не оставил без внимания и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Выход США из сделки, по его словам, создает серьезную угрозу режиму нераспространения. Лавров добавил, что Россия хотела бы сохранить соглашение и активно работает в этом направлении с Ираном, Китаем и Евросоюзом.

Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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США не вернутся в СПЧ ООН до проведения реформ, заявил Трамп
Общую критическую тональность поддержал и президент Польши. Анджей Дуда подчеркнул, что ни один случай применения химического оружия не должен остаться без ответа. И посетовал на размещение ракетных установок вблизи польских границ, потому что "такие действия в итоге приведут к ухудшению безопасности в странах Восточной Европы".

Днем ранее, на Генассамблее, Дуда, как и его французский коллега, указывал, что пора бы реформировать организацию. А заодно и Евросоюз. Он озвучил желание Варшавы принимать участие в работе Совета Безопасности, "чтобы у всех членов были равные права и возможности".

Организация разъединенных наций

В последнее время ООН все чаще становится объектом критики. Организацию упрекают в том, что она растеряла авторитет. Французская Le Figaro припомнила даже, что еще в 1965 году генерал Шарль де Голль осуждал "бурные и возмутительные заседания, на которых невозможно организовать объективное обсуждение". И вот, кажется, ООН вновь превратилась в шумное сборище.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН
С такой точкой зрения не согласен председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: "Это конкретное заседание не стоит рассматривать как образец нормальной работы Совбеза, потому что это было большое политическое шоу, перформанс возглавлял самый главный шоумен мира. Если быть максималистом и считать, что ООН — это некое сообщество, стремящееся к сплочению, а Совбез — прообраз мирового правительства, как мечтали основатели этой организации, то тогда ООН не работает. А если рассматривать эту организацию как механизм, при помощи которого даже самые острые противоречия не перерастают в прямые военные столкновения, тогда она свои функции выполняет".

Его мнение поддерживает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: "Любая международная организация настолько плоха или хороша, насколько ее хотят видеть такой страны-участники. Винить организацию — значит, винить себя или своих партнеров. Действительно, в ООН много проблем, но у нас нет ничего другого, обладающего столь значительной легитимностью, инициативностью. Как говорил Конфуций: чем проклинать тьму, лучше зажечь хотя бы маленькую свечку". Над совершенствованием ООН необходимо работать, уверен эксперт. Вне зависимости от того, насколько длительным и муторным может стать этот процесс.

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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