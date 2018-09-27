Косачев отреагировал на инцидент с машинами российских дипломатов в Киеве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украинские власти плохо справляются со своими международными обязанностями по защите дипмиссии и дипломатов РФ, мировое сообщество должно обратить на это внимание, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Киеве сообщили РИА Новости, что неизвестные облили автомобили дипломатов нечистотами и краской, оставили оскорбительные надписи, прокололи шины и оторвали номера. Посольство направило ноту протеста в МИД.

"Хулиганы своими действиями добиваются именно эмоциональной и непродуманной реакции со стороны России. Закрыть посольство, как предлагают некоторые, значило бы признать за ними победу. Не дождутся", — отметил сенатор.

При этом если не среагируют украинские власти, "если они не выполнят общеизвестные обязательства по обеспечению безопасности зарубежных посольств и их представителей на собственной территории, — проиграют именно они, эти власти", — подчеркнул Косачев.

"Будем следить за реакцией и будем привлекать внимание мирового сообщества к бесчинствам разбушевавшихся националистов на Украине", — заключил парламентарий.

Ранее автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили, посольство РФ готовит ноту протеста МИД Украины в связи с инцидентом,