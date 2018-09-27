МИД Грузии назвал безосновательными заявления России о лаборатории США

ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. МИД Грузии назвал безосновательными заявления со стороны России в связи с деятельностью американской лаборатории имени Лугара близ Тбилиси.

Во вторник в российском МИД, комментируя работу экспертов Пентагона с биологическими материалами в Грузии, заявили, что США, по сути, использовали соседей РФ, как "подопытных кроликов".

"Россия продолжает распространять безосновательные обвинения в связи с центром имени Лугара, что не отражает реальность, и их целью является подрыв репутации Грузии и ее западных партнеров", — заявил журналистам замдиректора консульского департамента грузинского внешнеполитического ведомства Владимир Константиниди.

По его словам, "Исследовательский центр имени Лугара" функционирует как структурная единица Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения Минздрава Грузии и его финансовое обеспечение осуществляется правительством страны.

Константиниди добавил, что в середине ноября центр намерены посетить международные эксперты. "Предложение принять участие в посещении центра вместе с экспертами 20-ти стран получили и российские специалисты, однако от них, к сожалению, был получен категорический отказ", — заявил он.

В Минздраве Грузии заявили РИА Новости, что на данный момент принято решение не допускать в лабораторию никаких представителей СМИ — ни местных, ни международных.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.