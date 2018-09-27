МИД Грузии назвал безосновательными заявления России о лаборатории США

ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. МИД Грузии назвал безосновательными заявления со стороны России в связи с деятельностью американской лаборатории имени Лугара близ Тбилиси.
"Россия продолжает распространять безосновательные обвинения в связи с центром имени Лугара, что не отражает реальность, и их целью является подрыв репутации Грузии и ее западных партнеров", — заявил журналистам замдиректора консульского департамента грузинского внешнеполитического ведомства Владимир Константиниди.
По его словам, "Исследовательский центр имени Лугара" функционирует как структурная единица Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения Минздрава Грузии и его финансовое обеспечение осуществляется правительством страны.
В Минздраве Грузии заявили РИА Новости, что на данный момент принято решение не допускать в лабораторию никаких представителей СМИ — ни местных, ни международных.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.