Полиция Нидерландов арестовала семь подозреваемых в подготовке теракта

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Полиция Нидерландов арестовала группу из семи человек, готовивших крупную террористическую атаку, сообщает портал Dutch News со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Некоторые задержанные ранее привлекались к ответственности за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство"* в Сирии.

"План (теракта – ред.) включал пояса со взрывчаткой, автоматы Калашникова и заминированные автомобили. Следствие продолжает выяснять возможные объекты готовившегося нападения", — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Полиция вышла на след одного из участников группы еще в апреле. Подозреваемые были арестованы после активизации подготовки к теракту.

*Террористическая организация, запрещенная в России