ЕС готов активизировать миротворческую помощь, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Евросоюз готов вместе с ОБСЕ и НАТО нарастить усилия в сфере миротворчества для содействия в разрешении кризисов в соседних странах, заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в четверг на Генассамблее ООН.

"Мы должны обеспечить ООН средствами для полного выполнения организацией своего мандата. Необходимо больше единства и коллективного действия в борьбе с конфликтами, терроризмом, массовым исходом населения, что мы видели на примерах Венесуэлы, Сирии, Мьянмы и в других местах", — сказал он.

"С этой целью ЕС твердо поддерживает текущую реформу ООН. Европейский союз берет на себя большую ответственность в вопросах безопасности. Мы начали широкомасштабное сотрудничество между нашими военными. Мы готовы активизировать помощь нашим соседям в рамках миссий по урегулированию кризисов, наращиванию потенциала и поддержанию мира в сотрудничестве с другими, включая НАТО, Африканский Союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе", — подчеркнул Туск.