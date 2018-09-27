В Скопье проходит акция против референдума о переименовании Македонии

СКОПЬЕ, 27 сен – РИА Новости. Митинг в поддержку бойкота предстоящего референдума о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС в Скопье оказался под угрозой срыва, на нем собралось всего несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.
Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан. Премьер Зоран Заев ранее возглавил кампанию "Выйди (на голосование) За! европейскую Македонию" в поддержку позитивного исхода референдума, патриотическая оппозиция объединилась для продвижения бойкота плебисцита.
Несколько политических и общественных объединений назначили на 19.00 (20.00 мск) в четверг акцию своих сторонников перед зданием Собрания (парламента) Македонии. Однако в назначенное время собралось всего несколько десятков человек, которые с разрешения полиции блокировали улицу перед парламентом.
Ранее с сообщением об опасности нахождения во время акции в центре города к своим гражданам обратилось посольство США в Скопье.
Пришедшие участники акции держат в руках национальные флаги, плакаты с призывами "Бойкотируем!". Атмосфера мирная. Это последняя массовая акция, запрет на агитацию начинается в полночь с четверга на пятницу.
Итоговая акция премьерской кампании "За!" европейскую Македонию прошла в четверг в неформальной столице македонских албанцев – городе Тетово на западе страны вблизи границы с Косово.
После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.