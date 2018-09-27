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В Скопье проходит акция против референдума о переименовании Македонии

Сюжет:
Ситуация в Македонии (68)
(обновлено: 21:17 27.09.2018)
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© AP Photo / Boris GrdanoskiУчастник митинга с флагами России и Македонии против изменения названия страны в Скопье. Архивное фотоУчастник митинга с флагами России и Македонии против изменения названия страны в Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski

СКОПЬЕ, 27 сен – РИА Новости. Митинг в поддержку бойкота предстоящего референдума о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС в Скопье оказался под угрозой срыва, на нем собралось всего несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Президент Македонии объявил бойкот референдуму о переименовании страны
Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан. Премьер Зоран Заев ранее возглавил кампанию "Выйди (на голосование) За! европейскую Македонию" в поддержку позитивного исхода референдума, патриотическая оппозиция объединилась для продвижения бойкота плебисцита.

Несколько политических и общественных объединений назначили на 19.00 (20.00 мск) в четверг акцию своих сторонников перед зданием Собрания (парламента) Македонии. Однако в назначенное время собралось всего несколько десятков человек, которые с разрешения полиции блокировали улицу перед парламентом.

Джордж Буш. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Буш вмешался в референдум по переименованию Македонии, пишут СМИ
"Через социальные сети мы связались и решили отменить сегодня массовую акцию по соображениям безопасности. Потому что полиция сообщила, что возможны акты насилия", — заявил агентству один из пришедших, представившийся Славолюбом.

Ранее с сообщением об опасности нахождения во время акции в центре города к своим гражданам обратилось посольство США в Скопье.

Пришедшие участники акции держат в руках национальные флаги, плакаты с призывами "Бойкотируем!". Атмосфера мирная. Это последняя массовая акция, запрет на агитацию начинается в полночь с четверга на пятницу.

Итоговая акция премьерской кампании "За!" европейскую Македонию прошла в четверг в неформальной столице македонских албанцев – городе Тетово на западе страны вблизи границы с Косово.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. 16 сентября 2018
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
"Второго шанса не будет": Македонию запугивают Москвой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.

Македония
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум

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