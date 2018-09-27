Палестина верит только в мирное решение конфликта с Израилем, заявил Аббас

ООН, 27 сен — РИА Новости. Палестина не будет прибегать к насилию, верит лишь в мирный способ решения палестино-израильского конфликта, заявил лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на Генассамблее ООН.

"Мы не будем прибегать к насилию и терроризму, мы будем бороться с насилием… в любой точке мира… Мы верим, что мир — это единственный путь решения конфликта, не верим в насилие и терроризм", — заявил Аббас.

При этом он отметил, что палестинский народ "не способен защитить себя", и призвал к международной помощи от стран ООН.

В ходе выступления Аббас раскритиковал принятый Израилем в июле закон о еврейском характере государства, назвав его расистским. Аббас напомнил, что Израиль не выполняет ни одну из резолюций ООН касательно палестино-израильского конфликта.

"Этим законом Израиль перешел все красные черты, он нарушает все резолюции ООН", — отметил палестинский лидер.

Израильский парламент в июле принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".