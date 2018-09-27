Захарова назвала шулерством британские сообщения о встрече Ханта с Лавровым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала британские заявления о встрече глав МИД России и Британии "очередным шулерством наших британских коллег".

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него "произошел откровенный обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. В российской делегации журналистам сообщили, что переговоров Лаврова с Хантом в рамках Генассамблеи не было.

"Буквально час-полтора назад начали появляться срочные новости со ссылкой на главу МИД Великобритании, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, "поставил ему на вид", "жестко указал" и так далее. Это очередное шулерство наших британских коллег, никакой встречи с Лавровым не было. Никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генсека ООН для стран членов-пятерки… на котором стороны высказывались на те темы, которые считали актуальными", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на "России 1".

По ее словам, это "такая интерпретация британской стороной этого рабочего завтрака".

"Это классика жанра – все, что мы видим от британского официоза, официального Лондона, это все сшито по одним и тем же лекалам белыми нитками. Бесконечное манипулирование информацией", — сказала Захарова.