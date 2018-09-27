Туск призвал ООН дать оценку мировой проблеме "вмешательства в выборы"

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск призвал Генассамблею ООН отреагировать на мировую проблему "политического вмешательства" в выборы и распространения "дезинформации".
"Анонимность киберпространства используется внешними игроками для маскировки злонамеренного политического вмешательства. Это не только проблема Европы, многие другие здесь сегодня также затронуты этой проблемой", — заявил он.
"ООН должна помочь изобличить это явление, возложить ответственность и повысить устойчивость демократии", — призвал он.
Накануне Еврокомиссия призвала интернет-платформы активно противодействовать дезинформации в сети с целью сокращения ее масштабов в предвыборный период, если к концу года не будет результата, могут быть приняты дополнительные меры.