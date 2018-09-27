Туск призвал ООН дать оценку мировой проблеме "вмешательства в выборы"

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск призвал Генассамблею ООН отреагировать на мировую проблему "политического вмешательства" в выборы и распространения "дезинформации".

"Европа предпринимает действия против все более широкого использования дезинформации и внешней пропаганды в ходе открытых демократических выборов", — заявил он в четверг в Нью-Йорке.

"Анонимность киберпространства используется внешними игроками для маскировки злонамеренного политического вмешательства. Это не только проблема Европы, многие другие здесь сегодня также затронуты этой проблемой", — заявил он.

"ООН должна помочь изобличить это явление, возложить ответственность и повысить устойчивость демократии", — призвал он.

Лидеры стран ЕС договорились на неформальном саммите в Зальцбурге в сентябре усилить борьбу с киберпреступностью и дезинформацией, заявил Туск.

Накануне Еврокомиссия призвала интернет-платформы активно противодействовать дезинформации в сети с целью сокращения ее масштабов в предвыборный период, если к концу года не будет результата, могут быть приняты дополнительные меры.