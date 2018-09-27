Президент Финляндии прокомментировал смех в ООН во время речи Трампа

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в четверг в Брукингском институте в Вашингтоне, заявил, что нет ничего страшного, что в ходе выступления американского президента Дональда Трампа в ООН раздавался смех.

"Это хорошо, когда в ООН смеются, а не демонстрируют другое лицо или поведение", — ответил он на вопрос финского журналиста об отношении к тому, что в ходе выступления Трампа на 73-й сессии Генассамблеи ООН звучал смех.

Лидер США начал свое выступление на 73-й сессии ГА ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

Трамп улыбнулся и сказал, что не ожидал такой реакции, после чего продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах

Позднее Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН смеялись не над ним, а с ним.