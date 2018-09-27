Силовики взяли курс на эскалацию в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 27 сен – РИА Новости. Эффект "школьного" перемирия в Донбассе постепенно уходит, киевские силовики взяли курс на эскалацию, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Двадцать девятого августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Разделяем обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Эффект "школьного" перемирия постепенно уходит. Доклады СММ свидетельствуют, что киевские силовики взяли курс на эскалацию. В результате обстрелов с направлений, где дислоцируются ВСУ, в сентябре поврежден 21 дом и объект инфраструктуры в Зайцево (3 сентября), Долгом (15 сентября), Михайловке (16 сентября), Докучаевске (16 сентября), Коминтерново (21 сентября), Ясиноватой (22 сентября) и Ленинском (22 сентября)", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, силовики укрепляют позиции и завозят технику на участки разведения в Золотом и Петровском, возобновили полеты военной авиации и учения с боевыми стрельбами в "зоне безопасности" в нарушение минских договоренностей (учения 4 сентября у населенного пункта Медная Руда, полеты вертолетов 7 сентября у Викторовки и 15 сентября у Пилипчатино).

"Сконцентрировали РСЗО и крупнокалиберную артиллерию в опасной близости от линии соприкосновения (в Кременевке, Полтавке, Малиновке), устанавливают новые минные поля (более 550 мин в районе населенного пункта Водяное)", — добавил постпред.