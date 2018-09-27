Погибшего в Египте коптского священника могли отравить, пишут СМИ

КАИР, 27 сен — РИА Новости. Причиной смерти второго коптского священника из монастыря Святого Макария в Египте был яд, об этом свидетельствуют предварительные данные судебно-медицинской экспертизы, пишет информационный ресурс Copts-united.

Ранее сообщалось, что погибшего при странных обстоятельствах в минувшую среду в Египте монаха Зейнуна аль-Макари в четверг рано утром спешно похоронили в монастыре Святого Макария, где в июле был убит настоятель игумен Епифаний. При этом обстоятельства его смерти так и не прояснились. В то же время генеральная прокуратура Египта заявляла, что расследует странную гибель монаха, и тело будет передано церкви только после проведения вскрытия и установления причин смерти.

Несмотря на необнародованные официальные данные экспертизы, церковная служба отпевания в монастыре Святого Макария все же состоялась рано утром в четверг, но на ней присутствовали только ближайшие родственники погибшего и несколько монахов.

Как сообщает коптское издание, эксперты обнаружили в изученных образцах следы сильно токсичного вещества, которое, вероятно, и привело, к смерти священника. Выяснилось, что монах перед смертью ничего не ел, но в его желудке обнаружено вещество, похожее на арабский соус "тхина", в котором мог содержаться яд.

По информации СМИ, 44-летний священник Зейнун аль-Макари, который ранее служил в монастыре Святого Макария, где 29 июля был убит настоятель монастыря игумен Епифаний, и который после этого громкого убийства был переведен в монастырь "Аль-Мухаррак", неожиданно пропал из обители на несколько дней, а затем вернулся, в тот же день почувствовал себя плохо и умер в машине скорой помощи, не приходя в сознание. СМИ сообщали, что монах в последнее время находился в тяжелом моральном состоянии, жил в изоляции. Скончавшийся Зейнуна проходил по делу об убийстве игумена Епифания свидетелем со стороны обвинения, а также являлся духовником главного подозреваемого в убийстве. При этом близкие Зейнуна утверждают, что склонности к самоубийству у священника не было, и смерть его кажется подозрительной.