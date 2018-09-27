Президент Чили заявил, что в Венесуэле правит недемократический режим

ООН, 27 сен – РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил в четверг, что в Венесуэле правит режим, далекий от демократии.
По его мнению, Венесуэла не соблюдает права человека. Демократическая и гуманитарная ситуация в Венесуэле, а также в Никарагуа и на Кубе должна быть рассмотрена Совбезом ООН, отметил чилийский лидер.
Пиньера также высказался против торговых войн и за сохранение свободной торговли. "Защита и укрепление многосторонности и свободной торговли сегодня встречают большие угрозы, включая торговые и тарифные войны. Мы хотим укрепить свободную торговлю, основанную на ясных правилах, и механизм мирного разрешения споров", — добавил он.