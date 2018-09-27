Лавров отметил прогресс в урегулировании на Корейском полуострове

ООН, 27 сен — РИА Новости. В урегулировании на Корейском полуострове удалось достичь значительного прогресса, в регионе снизился уровень напряжённости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В последние месяцы удалось достичь значительного прогресса в деле урегулирования проблем Корейского полуострова. В регионе значительно снизилась напряженность в результате объявленного в апреле Пхеньяном моратория на ракетные пуски и ядерные испытания, закрытия полигона в Пхунгери и решения США и Республики Корея отложить на неопределённый срок проведение военных манёвров", — сказал Лавров, выступая в Совете Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг КНДР.