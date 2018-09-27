США следят за поставками нефти и угля в КНДР в обход санкций, заявил Помпео

ООН, 27 сен – РИА Новости. США следят за всеми, кто осуществляет незаконные поставки нефтепродуктов и угля в КНДР в обход санкций ООН, а также за теми, кто нанимает северокорейских рабочих в обход этих санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео в четверг на заседании СБ ООН, посвященном КНДР.

"Резолюция ООН должна продолжить применяться со всем усердием, до тех пор, пока мы не поймем, что окончательная и подтвержденная денуклериазация будет достигнута. Члены этого Совета Безопасности должны держать это обещание, и все мы должны отвечать по взятым на себя обязательствам". — сказал Помпео.

"В частности, мы все должны строго исполнять резолюцию ООН 2397, которая предполагает запрет на поставки нефтепродуктов в Северную Корею… Мы продолжаем видеть нелегальные поставки нефтепродуктов, которые совершенно очевидно нарушают резолюцию ООН", — добавил он.

По мнению Помпео, члены Совета Безопасности должны осудить всех, начиная от капитанов этих судов и их владельцев до любого, кто вовлечен в эти поставки. "Мы следим за ними, и они должны остановить эту незаконную деятельность. Мы все должны приложить максимальные усилия для того, чтобы остановить незаконные поставки угля… и найма северокорейской рабочей силы", — подчеркнул Помпео.