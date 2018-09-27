Договор с Грецией угрожает независимости Македонии, заявил президент Иванов

ООН, 27 сен – РИА Новости. Новый договор Македонии и Греции о названии для бывшей югославской республики ведет к утрате македонского суверенитета и подчинит македонское государство греческому, заявил в четверг в ходе выступления на Генассамблее ООН президент страны Георге Иванов.
"По соглашению Греция навязывает новое название для нашей страны для международного и внутреннего использования. Это предполагает изменения в конституции. И Греция становится единственным органом власти, который может утвердить эти конституционные поправки. То есть за счет этого урегулирования Греция будет единственной, кто может проводить мониторинг нашего государства, и она будет таким образом изменять названия институтов, цензурировать наши учебники для детей, предотвращать то, чтобы наши граждане использовали свою македонскую самобытность", — заявил Иванов.
По его оценке, Македония станет полностью зависимой от воли Греции. "Нам просто отказывают в праве на самоопределение", — сказал он.
По его оценке, сейчас в Афинах отмечают победу, демонстрируя, что "кто сильнее, тот и прав". Президент повторил озвученную ранее позицию, что не станет голосовать на референдуме.
"Референдум, который состоится 30 сентября, может привести к зависимости и подчинению другой стране. Если референдум увенчается успехом, тогда не только будет изменено название существующей страны, но и будет создана новая полусуверенная страна, имеющая промежуточное имя и недостаточную идентичность", — считает Иванов.
Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония".