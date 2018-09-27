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В мире

Договор с Грецией угрожает независимости Македонии, заявил президент Иванов

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Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (76)
(обновлено: 18:25 27.09.2018)
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© AP Photo / Boris GrdanoskiПрезидент Македонии Георге Иванов, архивное фотоПрезидент Македонии Георге Иванов, архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski

ООН, 27 сен – РИА Новости. Новый договор Македонии и Греции о названии для бывшей югославской республики ведет к утрате македонского суверенитета и подчинит македонское государство греческому, заявил в четверг в ходе выступления на Генассамблее ООН президент страны Георге Иванов.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. 16 сентября 2018
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
"Второго шанса не будет": Македонию запугивают Москвой
В Македонии на 30 сентября назначен консультативный референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения. Решить спор о названии как можно скорее стремится македонское правительство во главе с премьером Зораном Заевым, чтобы открыть путь стране в ЕС и НАТО, блокируемый Грецией. Президент Иванов в свою очередь является одним из главных критиков соглашения.

"По соглашению Греция навязывает новое название для нашей страны для международного и внутреннего использования. Это предполагает изменения в конституции. И Греция становится единственным органом власти, который может утвердить эти конституционные поправки. То есть за счет этого урегулирования Греция будет единственной, кто может проводить мониторинг нашего государства, и она будет таким образом изменять названия институтов, цензурировать наши учебники для детей, предотвращать то, чтобы наши граждане использовали свою македонскую самобытность", — заявил Иванов.

По его оценке, Македония станет полностью зависимой от воли Греции. "Нам просто отказывают в праве на самоопределение", — сказал он.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в Вашингтоне, США. 7 августа 2018, архивное офто
© AFP 2018 / Saul Loeb
Референдум поможет Македонии войти в ЕС и НАТО, заявил министр обороны США
"Республика Македония теперь совершает историческое самоубийство. Греция может определять наше будущее", — заявил Иванов.

По его оценке, сейчас в Афинах отмечают победу, демонстрируя, что "кто сильнее, тот и прав". Президент повторил озвученную ранее позицию, что не станет голосовать на референдуме.

"Референдум, который состоится 30 сентября, может привести к зависимости и подчинению другой стране. Если референдум увенчается успехом, тогда не только будет изменено название существующей страны, но и будет создана новая полусуверенная страна, имеющая промежуточное имя и недостаточную идентичность", — считает Иванов.

Демонстранты выкрикивают лозунги у парламента Греции в Афинах во время акции против переименования Македонии в Северную Македонию. Архивное фото
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Лидер греческой оппозиции назвал соглашение по названию Македонии позорным
Если референдум не будет успешен, то, по его словам, появятся новые возможности обсуждать новые варианты на основе базового права на самоопределение.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония".

Скопье, Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В ЕК назвали референдум о переименовании единственным шансом для Македонии
Правительство Греции в июне 2018 года подписало договор с Республикой Македония, который открывает соседней стране путь в НАТО и ЕС, но который критикуют как в Греции, так и в Скопье. Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области.

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Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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