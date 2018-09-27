В российской делегации прокомментировали слова Ханта о разговоре с Лавровым

ООН, 27 сен — РИА Новости. Источник в российской делегации, комментируя слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта об "откровенном обмене мнениями" с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости, что, видимо, так был описан рабочий завтрак глав внешнеполитических ведомств пятерки постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерреша.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него "произошел откровенный обмен мнениями" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Видимо, так британская сторона описала завтрак совбезовской пятерки с генсеком ООН", — сказал собеседник агентства.