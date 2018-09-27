Глава МИД Британии усомнился в вероятности войны с Россией

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант усомнился, что есть вероятность войны между Великобританией и Россией, несмотря на кризис в отношениях двух стран.

"Они заплатили очень высокую дипломатическую цену, но они (русские — ред.) должны понять, что не будет в мире удобного места для России, если они будут вести себя таким образом", — сказал Хант в интервью телеканалу Sky News . Он добавил, что после смерти Александра Литвиненко Россия "чувствует, что осталась безнаказанной", но в случае с инцидентом в Солсбери реакция Лондона была другой.

"Очевидно, влияет на отношения между двумя странами, но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то такого", — отметил Хант.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.