Помпео пообещал КНДР "светлое будущее" в случае денуклеаризации

ООН, 27 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь пообещал Северной Корее "светлое будущее" в случае выполнения ею обязательств по денуклеаризации.

"Хочу повторить, что будущее КНДР может быть очень светлым, если она будет выполнять обязательства по проведению окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации", — заявил он в четверг на заседании СБ ООН по КНДР.

По словам Помпео, это приведет к положительной трансформации двусторонних отношений, и США будут в первых рядах содействовать этому "светлому будущему".

"Мы хотим, чтобы это время настало как можно скорее. Но путь к миру и светлому будущему лежит только через дипломатию и только через денуклеаризацию", — добавил он.

Любой другой путь приведет к усилению изоляции и давления на КНДР, заключил Помпео.