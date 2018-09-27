Лишенная титула "Мисс Украина" прокомментировала свою дисквалификацию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вероника Дидусенко, лишенная титула "Мисс Украина-2018" из-за нарушений условий конкурса, впервые официально прокомментировала решение организаторов.

Девушка извинилась перед участницами мероприятия и членами жюри за сокрытие информации о ребенке.

"Мне очень жаль. Хочу извиниться за то, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца. Что не рассказала о том, что является смыслом мой жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю", — приводит ТСН слова Дидусенко.

Она призналась, что видела условия конкурса, когда заполняла анкету потенциальной участницы. Впрочем, это не остановило девушку.

"Некоторые говорят, что я имела возможность выразить свое несогласие до того, как заполняла анкету. Но если бы я получила корону, и если бы не прошла весь этот путь, я уверена, нашей с вами встречи не было и это вопрос не получил бы такой огромной огласки", — подчеркнула Дидусенко.

Пункт об отсутствии детей модель назвала абсурдным и дискриминирующим права матерей. Девушка планирует "обратиться к лидерам мира" и собирается изменить условия проведения конкурсов красоты, включая "Мисс мира".