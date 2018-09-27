Помпео обсудил с постоянными членами СБ ООН денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал постоянных членов СБ ООН к полному выполнению резолюций ООН в отношении КНДР для достижения денуклеаризации полуострова, сообщила в среду журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН для достижения окончательной, полностью верифицированной денуклеаризации Северной Кореи", — сказала Науэрт по итогам встречи в Нью-Йорке, в которой приняли участие главы МИД постоянных членов СБ ООН и генсек организации Антониу Гуттереш.