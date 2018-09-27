Помпео обсудил с постоянными членами СБ ООН денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал постоянных членов СБ ООН к полному выполнению резолюций ООН в отношении КНДР для достижения денуклеаризации полуострова, сообщила в среду журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт.
17:1327.09.2018
(обновлено: 17:23 27.09.2018)
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© AP Photo / Susan Walsh
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