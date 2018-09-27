Египет и Эфиопия вновь не смогли договориться по плотине на Ниле

КАИР, 27 сен — РИА Новости. Очередная встреча министров водных ресурсов и ирригации Египта, Судана и Эфиопии по строящейся эфиопской плотине "Возрождение" завершилась безрезультатно, переговоры будут продолжены, говорится в заявлении министерства ирригации Египта.

"Несмотря на то, что конкретных результатов достичь не удалось, в завершении этой встречи министры подтвердили обязательства по продолжению переговоров для достижения соглашения в самый короткий период", — говорится в документе.

Трехсторонняя встреча с участием специальной экспертной группы из 15 специалистов прошла в четверг в Аддис-Абебе. На ней обсуждались выводы доклада по вероятным последствиям введения в эксплуатацию плотины.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которого, по признанию экспертов, неминуемо отразится на ситуации с водой в расположенных ниже по течению Судане и Египте. За время, прошедшее с начала стройки, Египет, Судан и Эфиопия провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако все разногласия преодолеть не удавалось.

Ранее стороны договорились представить письменные замечания специализированному экспертному бюро, которое займется оценкой вероятных последствий запуска эфиопской плотины для расположенных ниже по течению Нила государств — Египта и Судана.

Кроме того, Эфиопия Египет и Судан договорились о формировании группы из 15 исследователей — по пять специалистов от каждой страны — для обсуждения возможных сценариев запуска плотины "Возрождение" и начала заполнения водохранилища.

Эфиопия объясняет строительство ГЭС на Ниле тем, что стране с развивающейся экономикой необходим новый стабильный источник электроэнергии (заявленная мощность эфиопской ГЭС составит порядка 6 тысяч мегаватт). Гидроэлектростанция на Ниле, которая станет крупнейшей в Африке, позволит этой стране не только полностью обеспечивать себя электроэнергией, но и продавать ее соседям. При этом в Аддис-Абебе заверяют, что не собираются ущемлять права Египта и Судана. Однако в Каире проблему видят иначе. Египет, который в настоящее время выбирает свою квоту в 55,5 миллиарда кубометров воды в год, настаивает на сохранении своих "исторических прав" на воду Нила, гарантированных международными соглашениями 1929 и 1959 годов.