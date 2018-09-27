Канцлер Австрии посетит Петербург, где встретится с Путиным

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"На следующей неделе федеральный канцлер посетит Санкт-Петербург. Это будет уже четвертая встреча Путина и Курца только в этом году, что показывает, с одной стороны, особый характер наших двусторонних отношений, но и их позитивную динамику", — сообщил посол на мероприятии в Вене.

Последний раз Путин и Курц общались в августе. Глава российского государства посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, после свадьбы он провел краткую беседу с канцлером Австрии в аэропорту города Грац. Как рассказал Курц, они с Путиным, кроме прочего, обсудили вопросы отношений между Европейским союзом и Россией.

В июне же Путин и Курц провели переговоры в Вене. Однодневная поездка в Австрию стала первым зарубежным визитом Путина после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Визит был приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

Помимо встречи с Курцем, российский президент провел переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом, возложил венок к центральному Памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене, посетил бизнес-форум российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии.

Кроме того, Путин и Курц проводили переговоры в Москве в феврале.