Канцлер Австрии посетит Петербург, где встретится с Путиным

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Последний раз Путин и Курц общались в августе. Глава российского государства посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, после свадьбы он провел краткую беседу с канцлером Австрии в аэропорту города Грац. Как рассказал Курц, они с Путиным, кроме прочего, обсудили вопросы отношений между Европейским союзом и Россией.
В июне же Путин и Курц провели переговоры в Вене. Однодневная поездка в Австрию стала первым зарубежным визитом Путина после вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. Визит был приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.
Помимо встречи с Курцем, российский президент провел переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом, возложил венок к центральному Памятнику советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене, посетил бизнес-форум российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии.
Кроме того, Путин и Курц проводили переговоры в Москве в феврале.