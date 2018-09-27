Эр-Рияд не хочет иметь дел с Катаром, заявил аль-Джубейр

ДОХА, 27 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия не желает иметь дел с Катаром, заявил в четверг министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр во время заседания Совета по международным отношениям на полях Генассамблеи ООН.

"Это не напряженность отношений, мы просто не хотим иметь с ними дело. Катар с середины 1990-х годов поддерживает террористов и экстремистов, принимает их лидеров в стране, предоставив им возможность высказываться по телевидению для оправдания своих терактов, что неприемлемо", — сказал аль-Джубейр.

По его утверждению, один из лидеров "Аль-Каиды"* въезжал в Саудовскую Аравию по катарскому паспорту, о чем известно самим катарцам, американцам и остальному миру.

Глава МИД Саудовской Аравии заметил, что Катар поддерживает террористические группировки в арабских странах Персидского залива, чтобы устроить проблемы для правительств этих стран и дестабилизировать ситуацию в регионе.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, после чего прекратили с ним всякое сообщение. В ответ на их обвинения Доха заявила, что в арабских странах говорит зависть к ее экономическим успехам. Несмотря на попытки Кувейта и администрации США помирить соседей, они так и не сделали шаг к примирению.

*Террористическая организация, запрещенная в России.